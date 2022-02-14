У ЗСУ не фіксують різкого збільшення кількості військ РФ — головнокомандувач

У ЗСУ не фіксують "кардинального збільшення" кількості російських військових уздовж українського кордону – наразі їх близько 120 тисяч.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми побачили максимальну кількість (військ – ред.), яка є, і яка знаходиться постійно в русі: вони змінюють місця дислокації, переміщуються - це здійснюється від тимчасово окупованої території Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь.

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Так, ми фіксуємо їхнє переміщення, але сказати, що прям зараз відбулося кардинальне збільшення, я не можу".

Деталі: На запитання, яка наразі кількість російських військових, Залужний відповів, що, за оцінкою – їх трошки більше 120 тисяч, які об’єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ знаходяться постійно в русі.

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