Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ не фіксують різкого збільшення кількості військ РФ — головнокомандувач

Анастасія КалатурПонеділок, 14 лютого 2022, 23:28
У ЗСУ не фіксують різкого збільшення кількості військ РФ — головнокомандувач
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ (ФОТО: ОК "ПІВНІЧ")

У ЗСУ не фіксують "кардинального збільшення" кількості російських військових уздовж українського кордону – наразі їх близько 120 тисяч.  

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми побачили максимальну кількість (військ – ред.), яка є, і яка знаходиться постійно в русі: вони змінюють місця дислокації, переміщуються -  це здійснюється від тимчасово окупованої території Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь.

Реклама:

Так, ми фіксуємо їхнє переміщення, але сказати, що прям зараз відбулося кардинальне збільшення, я не можу".

Деталі: На запитання, яка наразі кількість російських військових, Залужний відповів, що, за оцінкою – їх трошки більше 120 тисяч, які об’єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ знаходяться постійно в русі.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 6 лютого міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватись як низька.

Теми: Збройні силиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Збройні сили
Ділки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: