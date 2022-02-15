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У ЗСУ не фіксують різкого збільшення кількості військ РФ — головнокомандувач

Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 00:28
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ (ФОТО: ОК "ПІВНІЧ")

У ЗСУ не фіксують "кардинального збільшення" кількості російських військових уздовж українського кордону – наразі їх близько 120 тисяч.  

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми побачили максимальну кількість (військ – ред.), яка є, і яка знаходиться постійно в русі: вони змінюють місця дислокації, переміщуються -  це здійснюється від тимчасово окупованої території Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь.

Так, ми фіксуємо їхнє переміщення, але сказати, що прям зараз відбулося кардинальне збільшення, я не можу".

Деталі: На запитання, яка наразі кількість російських військових, Залужний відповів, що, за оцінкою – їх трошки більше 120 тисяч, які об’єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ знаходяться постійно в русі.

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Нагадаємо: 6 лютого міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватись як низька.

Теми: Збройні силиРосіявійна
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