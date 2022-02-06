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Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков

Неділя, 6 лютого 2022, 20:25
Імовірність значної ескалації з боку РФ низька – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що ймовірність значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватись як низька.

Джерело: Резніков, якого цитує сайт Міноборони

Пряма мова: "Ми володіємо усією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо — в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося 8 років тому".

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"Обов’язок військових — прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька".

Деталі: За словами Резнікова, наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів.

"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ. Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій", — запевнив він.

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Резніков додав, що безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила українські спроможності до опору.

"З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування. Так само набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", — зазначив міністр.

Що передувало: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у неділю заявив, що, за даними США, "є дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну".

Один з посадовців США сказав Reuters, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, а також від 25 тисяч до 50 тисяч цивільних. За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, він може впасти протягом кількох днів.

Водночас видання The Washington Post заявило, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Українська правда
Теми: РезніковвійнаРосія
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