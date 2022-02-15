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В ВСУ не фиксируют резкого увеличения количества войск РФ — главнокомандующий

Анастасия КалатурВторник, 15 февраля 2022, 00:28
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ (ФОТО: ОК "СЕВЕР")

В ВСУ не фиксируют "кардинальное увеличение" количества российских военных вдоль украинской границы – в настоящее время их около 120 тысяч.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы увидели максимальное количество (войск – ред.), которое есть и находится постоянно в движении: они меняют места дислокации, перемещаются - это осуществляется от временно оккупированной территории Республики Крым и вплоть до Республики Беларусь.

Да, мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное увеличение, я не могу".

Детали: На вопрос, какое сейчас количество российских военных, Залужный ответил, что, по оценке – их чуть больше 120 тысяч, которые объединены в 85-87 батальонно-тактических групп. Еще 20 БТГ находятся постоянно в движении.\

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Темы: Вооруженные силыРосcиявойна


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