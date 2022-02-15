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Держдеп США рекомендував американцям виїхати з Білорусі

Вівторок, 15 лютого 2022, 04:33
ФОТО: GETTY IMAGES

Держдеп США рекомендував американським громадянам покинути Білорусь на тлі нарощування російських військ.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана та у регіоні спостерігається підвищена напруженість".

Деталі: Зазначається, що враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США не рекомендується їздити до Білорусі. Зокрема не радять в’їзд через "довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування  російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд".

Як повідомляється, американці, які перебувають у Білорусі, мають негайно виїхати.

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Нагадаємо:

  • Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння. За його словами, це найбільше військове розгортання Москви в Білорусі з часів закінчення холодної війни.  Серед перекинутих військ - сили спеціальних операцій, винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400.

  • Cупутникові знімки засвідчили, що військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України.

  • 10 лютого Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Теми: СШАБілорусьРосія
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