Держдеп США рекомендував американцям виїхати з Білорусі
Держдеп США рекомендував американським громадянам покинути Білорусь на тлі нарощування російських військ.
Джерело: Держдеп
Дослівно: "У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана та у регіоні спостерігається підвищена напруженість".
Деталі: Зазначається, що враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США не рекомендується їздити до Білорусі. Зокрема не радять в’їзд через "довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд".
Як повідомляється, американці, які перебувають у Білорусі, мають негайно виїхати.
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- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч військових та сучасне озброєння. За його словами, це найбільше військове розгортання Москви в Білорусі з часів закінчення холодної війни. Серед перекинутих військ - сили спеціальних операцій, винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400.
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