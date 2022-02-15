Госдеп США рекомендовал американцам выехать из Беларуси

Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Беларусь на фоне наращивания российских войск.

Источник: Госдеп

Дословно: "В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".

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Детали: Отмечается, что, учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США не рекомендуется ездить в Беларусь. В частности, не советуют въезд из-за "произвольного применения законов, риска задержания, необычного и тревожного наращивания российского военного могущества вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд".

Как сообщается, находящиеся в Беларуси американцы должны немедленно уехать.

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