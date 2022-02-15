Госдеп США рекомендовал американцам выехать из Беларуси
Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Беларусь на фоне наращивания российских войск.
Источник: Госдеп
Дословно: "В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".
Детали: Отмечается, что, учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США не рекомендуется ездить в Беларусь. В частности, не советуют въезд из-за "произвольного применения законов, риска задержания, необычного и тревожного наращивания российского военного могущества вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд".
Как сообщается, находящиеся в Беларуси американцы должны немедленно уехать.
Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России
Напомним:
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военных и современное вооружение. По его словам, это самое большое военное развертывание Москвы в Беларуси со времен окончания холодной войны. Среди переброшенных войск – силы специальных операций, истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400.
- Спутниковые снимки показали, что военная техника в Беларуси подошла на 50 км к границе Украины.
- 10 февраля Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения "Союзная решимость-2022".