Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки

Нові супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies показали концентрацію військової техніки в трьох місцях у Білорусі в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Джерело: Reuters

Деталі: Опубліковані в неділю супутникові знімки показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого.

Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками підрозділи було перекинуто до Білорусі у трьох точках неподалік кордону з Україною.

Maxar Technologies повідомила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Речиці та Лунинця. Всі об'єкти розташовані в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Компанія ідентифікувала на знімках 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

знімки Maxar Technologies, CNN

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