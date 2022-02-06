Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки

Неділя, 6 лютого 2022, 19:44
Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки
знімки Maxar Technologies, CNN

Нові супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies показали концентрацію військової техніки в трьох місцях у Білорусі в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Джерело: Reuters

Деталі: Опубліковані в неділю супутникові знімки показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого.

Реклама:

Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками підрозділи було перекинуто до Білорусі у трьох точках неподалік кордону з Україною.

Maxar Technologies повідомила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Речиці та Лунинця. Всі об'єкти розташовані в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Компанія ідентифікувала на знімках 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

ВІДЕО ДНЯ
 
знімки Maxar Technologies, CNN
 
 
 
 

Передісторія: 

  • Maxar Technologies регулярно роблять знімки російських військ поблизу українських кордонів з космосу. Вперше суттєве нарощування вони зафіксували наприкінці грудня 2021 року. У середині січня вони зафіксували меншу кількість техніки, ніж зараз, але тоді її фіксували на полігонах у 10-30 км від українських кордонах. Наразі помітно, що збільшується присутність особового складу на полігонах та кількість техніки, зокрема комплексів "Іскандер-М".
  • На опублікованих 3 лютого супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ видно, як розгортають намети й збільшують кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".
  • Держекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявляв, що Білорусь та Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (кордон Білорусі з Україною – ред.) на навчаннях "Союзна рішучість".

Українська правда
Теми: БілорусьРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: