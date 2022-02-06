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Військова техніка в Білорусі підійшла на 50 км до кордону України – знімки

Неділя, 6 лютого 2022, 20:44
знімки Maxar Technologies, CNN

Нові супутникові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies показали концентрацію військової техніки в трьох місцях у Білорусі в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Джерело: Reuters

Деталі: Опубліковані в неділю супутникові знімки показали деталі військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною напередодні спільних навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого.

Знімки показують, що оснащені ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками підрозділи було перекинуто до Білорусі у трьох точках неподалік кордону з Україною.

Maxar Technologies повідомила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Речиці та Лунинця. Всі об'єкти розташовані в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Компанія ідентифікувала на знімках 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.

 
знімки Maxar Technologies, CNN
 
 
 
 

Передісторія: 

  • Maxar Technologies регулярно роблять знімки російських військ поблизу українських кордонів з космосу. Вперше суттєве нарощування вони зафіксували наприкінці грудня 2021 року. У середині січня вони зафіксували меншу кількість техніки, ніж зараз, але тоді її фіксували на полігонах у 10-30 км від українських кордонах. Наразі помітно, що збільшується присутність особового складу на полігонах та кількість техніки, зокрема комплексів "Іскандер-М".
  • На опублікованих 3 лютого супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ видно, як розгортають намети й збільшують кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".
  • Держекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявляв, що Білорусь та Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (кордон Білорусі з Україною – ред.) на навчаннях "Союзна рішучість".

Українська правда
Теми: БілорусьРосіякордон
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