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Коронавірус: Японія в трійці країн з найбільшим приростом хворих

Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 05:30
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 13 лютого у світі виявили 1 451 933 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 180 456 заражень, в Німеччині – 127 449, у Японії – 80 234. Крім того, у США – 79 155 випадків, у Туреччині – 76 632.

Україна, де 16 993 випадки коронавірусу, на 26 місці у світі і на 12 в Європі.

7 521 людина у світі за добу померла. Україна за цим показником (142 смерті) на 18 місці у світі  і на 7 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 13 лютого в Україні в  лікарні поклали 2 270 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірус, водночас одужали 9 338 осіб. 

Теми: коронавірус
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