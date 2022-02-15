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Коронавирус: Япония в тройке стран с наибольшим приростом больных

Анастасия КалатурВторник, 15 февраля 2022, 04:30
Коронавирус: Япония в тройке стран с наибольшим приростом больных
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 13 февраля в мире обнаружили 1 451 933 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в РФ – 180 456 заражений, в Германии – 127 449, в Японии – 80 234. Кроме того, в США – 79 155 случаев, в Турции – 76 632.

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Украина, где 16 993 случая коронавируса, на 26 месте в мире и на 12 в Европе.

7 521 человек в мире за сутки умер. Украина по этому показателю (142 смерти) на 18 месте в мире и на 7 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 13 февраля в Украине в больницы положили 2 270 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, одновременно с тем  выздоровели 9 338 человек.

Темы: коронавирус
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