Коронавирус: Япония в тройке стран с наибольшим приростом больных
Вторник, 15 февраля 2022, 05:30
За сутки 13 февраля в мире обнаружили 1 451 933 случая COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в РФ – 180 456 заражений, в Германии – 127 449, в Японии – 80 234. Кроме того, в США – 79 155 случаев, в Турции – 76 632.
Украина, где 16 993 случая коронавируса, на 26 месте в мире и на 12 в Европе.
7 521 человек в мире за сутки умер. Украина по этому показателю (142 смерти) на 18 месте в мире и на 7 в Европе.
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Напомним: 13 февраля в Украине в больницы положили 2 270 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, одновременно с тем выздоровели 9 338 человек.