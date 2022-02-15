Коломойський: Закон про олігархів — хороший закон, мені вигідно

Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів.

Джерело: Коломойський в інтерв’ю УП

Деталі: На запитання, чи Коломойському не страшний цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів – взагалі жодних проблем".

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Пряма мова: "Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…

Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону.

Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію – отже, виходить, що те, що ти написав, усе є.

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Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею".

Повне інтерв'ю: Игорь Коломойский: Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает

Нагадаємо:

5 листопада президент Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон. Він почне працювати у травні.

Відтак, олігарх - особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Ними будуть називати осіб, які відповідають щонайменше трьом критеріям: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Визначати олігархів буде РНБО. Вона також буде опікуватися реєстром олігархів, де будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.

Якщо особа потрапила до переліку олігархів, їй буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Особи з цього реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.

У законі запроваджується поняття "декларації про контакти" - їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником.

Знати більше: Подвійне життя Коломойського. Як олігарх "пішов" з політики, але допомагає Зеленському