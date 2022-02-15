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Коломойський: Закон про олігархів — хороший закон, мені вигідно

Роман Кравець, Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 05:18
Коломойський: Закон про олігархів — хороший закон, мені вигідно
ФОТО: УП

Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів.

Джерело: Коломойський в інтерв’ю УП

Деталі: На запитання, чи Коломойському не страшний цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів – взагалі жодних проблем".

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Пряма мова: "Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший  закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…

Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровишки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону.

Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію – отже, виходить, що те, що ти написав, усе є.

ВІДЕО ДНЯ

Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею".

Повне інтерв'ю: Игорь Коломойский: Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает

Нагадаємо:

  • 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон. Він почне працювати у травні.
  • Відтак, олігарх - особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Ними будуть називати осіб, які відповідають щонайменше трьом критеріям:  бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
  • Визначати олігархів буде РНБО. Вона також буде опікуватися реєстром олігархів, де будуть вказуватися дані олігарха, його активи та перелік політиків, до роботи яких він причетний.
  • Якщо особа потрапила до переліку олігархів, їй буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Особи з цього реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.  
  • У законі запроваджується поняття "декларації про контакти" -  їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником.

Знати більше: Подвійне життя Коломойського. Як олігарх "пішов" з політики, але допомагає Зеленському

Теми: Коломойськийолігархи
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