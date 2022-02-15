Коломойский: Закон об олигархах — хороший закон, мне выгодно

Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах.

Источник: Коломойский в интервью УП

Детали: На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов – вообще никаких проблем".

Прямая речь: "Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе...

Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона.

То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию – значит, получается, что то, что ты написал, все есть.

Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом".

Полное интервью: Игорь Коломойский: Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает

Напомним:

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал антиолигархический закон. Он заработает в мае.

Следовательно, олигарх - лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Ими будут называть лиц, отвечающих по меньшей мере трем критериям: участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником предприятия, занимающего монопольное положение на рынке и в течение года поддерживающего или усиливающего такое положение; подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является) превышает 2 миллиарда 270 миллионов гривен.

Определять олигархов будет СНБО. Он также будет заниматься реестром олигархов, где будут указываться данные олигарха, его активы и перечень политиков, к работе которых он причастен.

Если человек попал в список олигархов, ему будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в крупной приватизации. Лица из этого реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

В законе вводится понятие "декларации о контактах" - их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.

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