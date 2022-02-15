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Covid в Україні: за добу померли 305 хворих, вірус забрав уже 103 тисячі життів

Вівторок, 15 лютого 2022, 08:22
Дашборд УП

За добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Летальність коронавірусу зросла, проте впав рівень госпіталізацій. В цей понеділок у лікарні поклали 1 889 осіб, а одужали 23 235 осіб.

Серед майже 30 тисяч хворих – 2 393 дитини і 884 медпрацівники. 

У Києві новий антирекорд заражень: 4584 випадки за добу. Швидко поширюється епідемія в Одеській (3315) і Дніпропетровській (2446) областях, а також у Полтавській (1375), Харківській (1354) і Запорізькій (1340) областях.  

Летальних випадків найбільше зареєстрували у Донецькій (31), Хмельницькій (23), Полтавській (17), Івано-Франківській, Львівській і Чернігівській (по 16) областях, місті Києві, Волинській і Сумській областях (по 15).

 

За весь час пандемії в Україні лабораторно підтвердили 4 572 417 випадків зараження коронавірусом, зафіксували 3 811 630 одужань. Кількість летальних випадків – 103 255.

Позначку у 100 тисяч смертей від Covid Україна перетнула 29 січня – менш ніж за 2 роки пандемії.

В Україні щеплено проти коронавірусу 15 594 938 людей: першою дозою вакцини – 15 594 936 людей, двома дозами – 14 985 576 людей, трьома дозами – 581 349 людей.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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