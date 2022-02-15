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Covid в Украине: за сутки умерли 305 больных, вирус унес уже 103 тысячи жизней

Вторник, 15 февраля 2022, 08:22
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За сутки 14 февраля в Украине зафиксировали 29 724 случая коронавирусной болезни и 305 смертей вследствие Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Летальность коронавируса возросла, однако упал уровень госпитализаций. В этот понедельник в больницы положили 1 889 человек, а выздоровели 23 235 человек.

Среди почти 30 тысяч больных – 2 393 ребенка и 884 медработника.

В Киеве новый антирекорд заражений: 4584 случая за сутки. Быстро распространяется эпидемия в Одесской (3315) и Днепропетровской (2446) областях, а также в Полтавской (1375), Харьковской (1354) и Запорожской (1340) областях. 

Летальных случаев больше всего зарегистрировали в Донецкой (31), Хмельницкой (23), Полтавской (17), Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской (по 16) областях, городе Киеве, Волынской и Сумской областях (по 15).

 

За все время пандемии в Украине лабораторно подтвердили 4 572 417 случаев заражения коронавирусом, зафиксировали 3 811 630 выздоровлений. Количество летальных исходов – 103 255.

Отметку в 100 тысяч смертей от Covid Украина пересекла 29 января – менее чем за 2 года пандемии.

В Украине привито против коронавируса 15 594 938 человек: первой дозой вакцины – 15 594 936 человек, двумя дозами – 14 985 576 человек, тремя дозами – 581 349 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


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