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Коломойський: Я не спілкуюсь із Зеленським, це може зробити погано і мені, і йому

Роман Кравець, Ірина БалачукВівторок, 15 лютого 2022, 09:30
Ігор Коломойський. Фото Дмитра Ларіна

Бізнесмен Ігор Коломойський заявляє, що зараз не спілкується з президентом Володимиром Зеленським, оскільки їхнє спілкування може зробити погано їм обом.

Джерело: Коломойський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова Коломойського на запитання, чи він спілкується з президентом: "Ні, звичайно. Ми з ним нормально спілкувалися десь із 2009 року. (А зараз не спілкуємося – ред.) Тому що наше спілкування може зробити погано і мені, і йому. А хорошого нічого.

Людина вибрала свій шлях, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус.

А навіщо мені це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду".

Деталі: Серед таких зрушень він назвав будівництво доріг, наголосивши, що він раніше в аеропорт їхав 40 хвилин, а зараз доїжджає за 25.

Коломойський також запевняє, що не зустрічався та не спілкувався із Зеленським у Буковелі, коли вони на початку січня жили в одному готелі Radisson Blu Resort.

Олігарх додав, що у них із президентом зараз немає жодних стосунків і навіть немає тем для розмови – оскільки, наприклад, у бізнесі вони "не перетинаються".

Пряма мова Коломойського: "Нам від держави нічого не треба. Нас би не чіпали – і дякувати Богу. У нас немає перетинів. Ми не видаємо кредити, а вони нехай не торгують насінням".

Теми: КоломойськийЗеленський
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