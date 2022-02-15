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Коломойский: Я не общаюсь с Зеленским, это может сделать плохо и мне, и ему

Роман Кравец, Ирина БалачукВторник, 15 февраля 2022, 09:30
Игорь Коломойский. Фото Дмитрия Ларина

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что сейчас не общается с президентом Владимиром Зеленским, поскольку их общение может сделать плохо им обоим.

Источник: Коломойский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Коломойского на вопрос, общается ли он с президентом: "Нет, конечно. Мы с ним нормально общались где-то с 2009 года. (А сейчас не общаемся – ред) Потому что наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего. 

Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. 

А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем, конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду".

Детали: Среди таких сдвигов он назвал строительство дорог, отметив, что он раньше в аэропорт ехал 40 минут, а сейчас доезжает за 25.

Коломойский также  уверяет, что не встречался и не общался с Зеленским в Буковеле, когда они в начале января жили в одном отеле Radisson Blu Resort.

Олигарх добавил, что у них с президентом сейчас нет никаких отношений и даже нет тем для разговора – поскольку, например, по бизнесу они "не пересекается".

Прямая речь Коломойского: "Нам от государства ничего не надо. Нас бы не трогали – и слава Богу. У нас нет пересечений. Мы не выдаем кредиты, а они пусть не торгуют семечками". 

Темы: КоломойскийЗеленский


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