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Міноборони РФ повідомило, що повертає на базу підрозділи двох військових округів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 лютого 2022, 10:26
російський танк. ілюстративне фото Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Джерело: офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон".

Деталі: При цьому Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відображення агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.

Пряма мова: "У Збройних силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ...

В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, у яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація".

Що передувало: Речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів додав додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

Теми: Росіяарміявійна
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