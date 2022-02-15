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Минобороны РФ сообщило, что возвращает на базу подразделения двух военных округов

Валентина РоманенкоВторник, 15 февраля 2022, 09:26
Минобороны РФ сообщило, что возвращает на базу подразделения двух военных округов
русский танк. иллюстративное фото Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

Источник: официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн".

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Детали: При этом Конашенков отметил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

Прямая речь: "В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ...

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В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация".

Что предшествовало: Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что президент России Владимир Путин за последние несколько дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

Темы: Росcияармиявойна
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