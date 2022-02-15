Кулеба про заяву Міноборони РФ щодо повернення військ з навчань: Побачимо, тоді повіримо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче побачити докази відведення російських військ і лише тоді можна буде говорити про деескалацію.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, пише "Європейська правда".

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення – повіримо у деескалацію", – сказав Кулеба.

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Він також наголосив, що у разі ухвалення рішення Держдумою РФ про визнання так званих "ДНР і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

"Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", – зазначив міністр.

У Міноборони РФ у вівторок заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

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Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Напередодні лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

Росія також сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки".