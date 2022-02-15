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Кулеба о заявлении Минобороны РФ о возвращении войск с учений: увидим, тогда поверим

Вторник, 15 февраля 2022, 10:42
Кулеба о заявлении Минобороны РФ о возвращении войск с учений: увидим, тогда поверим
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск, и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – сказал Кулеба.

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Он также отметил, что в случае принятия решения Госдумой РФ о признании так называемых "ДНР и ЛНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

"Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – отметил министр.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

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В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

Накануне лидеры США и Великобритании заявили, что еще остается надежда на дипломатическое разрешение кризиса, созданного Россией на границе Украины, но предупреждают, что ситуация остается неустойчивой.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

Россия также сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО на ее требования так называемых "гарантий безопасности".

Темы: МИДРосcияармия
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