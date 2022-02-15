Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба о заявлении Минобороны РФ о возвращении войск с учений: увидим, тогда поверим

Вторник, 15 февраля 2022, 11:42
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск, и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что в случае принятия решения Госдумой РФ о признании так называемых "ДНР и ЛНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

"Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – отметил министр.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

Накануне лидеры США и Великобритании заявили, что еще остается надежда на дипломатическое разрешение кризиса, созданного Россией на границе Украины, но предупреждают, что ситуация остается неустойчивой.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

Россия также сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО на ее требования так называемых "гарантий безопасности".

Темы: МИДРосcияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
МИД
Глава МИД Италии после Киева поедет в Москву
Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии
В МИД объяснили, почему не считают письмо РФ в ОБСЕ ответом на свой запрос относительно войск
Последние новости
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Все новости...