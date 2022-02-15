Столтенберг: Заяви РФ викликають обережний оптимізм, але ознак деескалації на місцях немає

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО.

"Заяви Росії про готовність продовжувати діалог дають підстави для обережного оптимізму, але поки ми не бачимо ознак деескалації на місцях.

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Поки ми не бачимо жодних ознак зменшення присутності на українських кордонах" - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО буде продовжувати відстежувати ситуацію з присутністю російських військ на кордонах.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче побачити докази відведення російських військ і лише тоді можна буде говорити про деескалацію.

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У Міноборони РФ у вівторок заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.