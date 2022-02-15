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Столтенберг: Заявления РФ вызывают осторожный оптимизм, но признаков деэскалации на местах нет

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 13:31
Столтенберг: Заявления РФ вызывают осторожный оптимизм, но признаков деэскалации на местах нет
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал накануне заседания министров обороны стран НАТО.

"Заявления России о готовности продолжать диалог дают повод для осторожного оптимизма, но пока мы не видим признаков деэскалации на местах.

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Пока мы не видим никаких признаков уменьшения присутствия на украинских границах", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит отслеживать ситуацию с присутствием российских войск на границах.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

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В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.

Темы: НАТОРосcия
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