В ОП відреагували на намір Росії визнавати ОРДЛО: Роблять все для руйнації "Мінська"

Держдума Росії своїм проханням до президента РФ Володимира Путіна визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО руйнує Мінські домовленості.

Джерело: радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Росія своїми діями руйнує політичний контекст "Мінська", тож це ще більше вказує на те, що потрібно виконувати саме безпекові і гуманітарні пункти як основу для мирного процесу.

Реклама:

Вони залишаються в очевидно збанкрутілій політичній логіці, у якій вони намагаються переконати світ, що їхні маріонеточні адміністрації на Донбасі щось важать. Це самодеструктивна поведінка Росії. Фактично особи, відповідальні за це рішення Держдуми, підвели російську владу під гучний дипломатичний провал".

Деталі: Він додав, що цим "явно провокаційним рішенням" Росія принизила Німеччину, оскільки "канцлер Олаф Шольц якраз був у Москві і готувався до переговорів з російським лідером".

За словами Подоляка, Росія довела "найбільш наочно, що саме російська сторона робить і робила все для руйнації "Мінська"".

ВІДЕО ДНЯ

Представник ОП додав, що "Україна вже працює над тим, щоб всі партнери і демократичний світ повністю усвідомили значення цього нікчемного рішення Держдуми".

Подоляк підкреслив, що "Росія просто зробила наочним свій намір ще якось посилити окупаційні структури в ОРДЛО, які вона і так контролює", тому на переговорах в Нормандському форматі буде ще яснішою позиція України про те, що деокупація має передувати будь-якій політиці.

Що було раніше: 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Чому це важливо: У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.