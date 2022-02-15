В ОП отреагировали на намерение России признавать ОРДЛО: Делают все для разрушения "Минска"

Госдума России своей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО разрушает Минские договоренности.

Источник: советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Россия своими действиями разрушает политический контекст "Минска", поэтому это еще больше указывает на то, что нужно выполнять именно пункты безопасности и гуманитарные как основу для мирного процесса.

Они остаются в очевидно обанкротившейся политической логике, в которой они пытаются убедить мир, что их марионеточные администрации на Донбассе что-то весят. Это самодеструктивное поведение России. Фактически лица, ответственные за решение Госдумы, подвели российские власти под громкий дипломатический провал".

Детали: Он добавил, что этим "явно провокационным решением" Россия унизила Германию, поскольку "канцлер Олаф Шольц как раз был в Москве и готовился к переговорам с российским лидером".

По словам Подоляка, Россия доказала "нагляднее всего, что именно российская сторона делает и делала все для разрушения "Минска"".

Представитель ОП добавил, что "Украина уже работает над тем, чтобы все партнеры и демократический мир полностью осознали значение этого никчемного решения Госдумы".

Подоляк подчеркнул, что "Россия просто сделала наглядным свое намерение еще как-то усилить оккупационные структуры в ОРДЛО, которые она и так контролирует", поэтому на переговорах в Нормандском формате будет еще яснее позиция Украины о том, что деоккупация должна предшествовать любой политике.

Что было раньше: 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.