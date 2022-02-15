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Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 14:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
ілюстративне фото міністерство оборони

Соціологи з’ясували, що близько 57,5% дорослих українців готові долучитися до різних форм опору в разі широкомасштабного військового наступу Росії.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене з 5 по 13 лютого 

Деталі: Соціологи поставили громадянам питання "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?".

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37,3% відповіли, що готові чинити збройний опір, а 25% готові опиратися через акції громадської непокори (страйки, бойкоти, мітинги тощо).

Водночас, 12,4% зазначили, що виїхали би в більш безпечний регіон України, 7,5% – виїхали би закордон.

Майже кожен п’ятий (17,9%) сказали, що нічого би не робили в разі повномасштабної війни Росії проти України. Ще, 7,6% не змогли обрати жоден варіант.

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Автори соціологічного дослідження зазначають, що частка українців, які готові долучитися до опору російським інтервентам, зросла проти показників у грудні 2021 року: з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір, і з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Соціологи опитали 2004 громадян, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), через телефон з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Що було раніше: На початку лютого соціологи центру "Демініціативи" заявляли про подібну частку українців, які готові долучитися до опору російському вторгненню.

Теми: соціологіяопитуваннявійнаокупація
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