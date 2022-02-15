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Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 14:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
иллюстративное фото министерства обороны

Социологи выяснили, что около 57,5% взрослых украинцев готовы присоединиться к разным формам сопротивления в случае широкомасштабного военного наступления России.

Источник: опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 5 по 13 февраля

Детали: Социологи задали гражданам вопрос "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?".

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37,3% ответили, что готовы оказывать вооруженное сопротивление, а 25% готовы сопротивляться, принимая участие в акциях общественного неповиновения (забастовки, бойкоты, митинги и т.д.).

В то же время, 12,4% отметили, что выехали бы в более безопасный регион Украины, 7,5% – выехали бы за границу.

Почти каждый пятый (17,9%) сказали, что ничего бы ни делали в случае полномасштабной войны России против Украины. Еще 7,6% не смогли выбрать ни один из предложенных вариантов.

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Авторы социологического исследования отмечают, что доля украинцев, готовых присоединиться к сопротивлению российским интервентам, возросла против показателей в декабре 2021 года: с 33,3% до 37,3% выросла готовность оказывать вооруженное сопротивление, и с 21,7% до 25% возросла готовность противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи опросили 2004 граждан, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым), по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Что было раньше: В начале февраля социологи центра "Деминициативы" заявляли о подобном показателе о части украинцев, которые готовы присоединиться к сопротивлению российскому вторжению.

Темы: социологияопросвойнаоккупация
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