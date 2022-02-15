Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 15:13
иллюстративное фото министерства обороны

Социологи выяснили, что около 57,5% взрослых украинцев готовы присоединиться к разным формам сопротивления в случае широкомасштабного военного наступления России.

Источник: опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 5 по 13 февраля

Детали: Социологи задали гражданам вопрос "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?".

37,3% ответили, что готовы оказывать вооруженное сопротивление, а 25% готовы сопротивляться, принимая участие в акциях общественного неповиновения (забастовки, бойкоты, митинги и т.д.).

В то же время, 12,4% отметили, что выехали бы в более безопасный регион Украины, 7,5% – выехали бы за границу.

Почти каждый пятый (17,9%) сказали, что ничего бы ни делали в случае полномасштабной войны России против Украины. Еще 7,6% не смогли выбрать ни один из предложенных вариантов.

Авторы социологического исследования отмечают, что доля украинцев, готовых присоединиться к сопротивлению российским интервентам, возросла против показателей в декабре 2021 года: с 33,3% до 37,3% выросла готовность оказывать вооруженное сопротивление, и с 21,7% до 25% возросла готовность противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи опросили 2004 граждан, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым), по телефону с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Что было раньше: В начале февраля социологи центра "Деминициативы" заявляли о подобном показателе о части украинцев, которые готовы присоединиться к сопротивлению российскому вторжению.

Темы: социологияопросвойнаоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
социология
Почти половина украинцев говорят, что Запад предоставлением Украине оружия сдерживает Россию
Почти половина украинцев готовы присоединиться к сопротивлению России – опрос
Доверие к Зеленскому упало – опрос
Последние новости
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Все новости...