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У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод

"Європейська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 14:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
Білий дім, фото Getty Images

Посольство США в Україні заявило, що рішення Держдуми РФ щодо визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей є явним порушенням Мінських угод і черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - зазначило посольство США у Twitter.

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МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання  Росією "незалежності" окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Депутати РФ вважають, що визнання "республік" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх мешканців від зовнішніх загроз.

ВІДЕО ДНЯ

У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

Теми: СШАРосіяДерждумаОРДЛО
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