Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу

Три президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко – закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ не був обманом.

Джерело: звернення президентів України до країн-підписантів Будапештського меморандуму

Деталі: Кравчук Кучма та Ющенко нагадують, що майже три десятиріччя тому п’ять ядерних держав зобов’язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність.

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Надання гарантій безпеки (а саме ці слова були у назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той момент він був третім у світі, перевершуючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР.

Водночас тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" хіба що як знущання. Ще в 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу.

Сьогодні з трьох сторін на Україну направлена загроза подальшого військового вторгнення.

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Українці опинилися перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня. Між тим неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму, нагадують президенти.

Дослівно: "Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від тих учасників угоди, на чий захист та на чию рішучість ми мали б розраховувати? Тільки заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше. Тільки страхітливі попередження про вторгнення як не сьогодні, так завтра, які вже завдали величезної шкоди нашій економіці та сіють паніку серед населення.

Тільки суворі попередження агресору, що він заплатить якусь "ціну" (яка, правда, не включатиме "Північний потік-2" та SWIFT).

І це – все?

Коли у 1994-му великі держави укладали угоду з Україною, вони фактично говорили: ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово – чесне слово сильного.

Ми тоді повірили, хоча у тому ж 94-му році один з підписантів Будапештського меморандуму у приватній розмові сумно попереджав: вас дурять.

Сьогодні – вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим. Що сила – не лише у можливості погрожувати тим, хто слабший, а й в умінні тримати власне слово.

Так доведіть свою справжню силу. Реально, дійсно допоможіть тим, хто вам колись повірив. Зробіть нарешті ті кроки, які здатні зупинити агресора, а не підкріпити його віру у безкарність. Скажіть нарешті ті слова, які змусять його замислитися, а не глузливо посміхатися".

Деталі: У зверненні наголошується, на кону зараз – не лише доля України та світовий авторитет країн, на кону – майбутнє безпеки усього світу.