Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ не был обманом.

Источник: обращение президентов Украины к странам-подписантам Будапештского меморандума

Детали: Кравчук, Кучма и Ющенко напоминают, что почти три десятилетия тому назад пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.

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Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были названы Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

В то же время, теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса.

Сегодня с трех сторон в Украину направлена ​​угроза дальнейшего военного вторжения.

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Украинцы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем, недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума, напоминают президенты.

Дословно: "Что же мы слышим в ответ на такие действия от тех участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее. Только ужасающие предупреждения о вторжении не сегодня так завтра, которые уже нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения.

Только строгие предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать "Северный поток-2" и SWIFT).

И это – все?

Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на подлинную защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного.

Мы тогда поверили, хотя в том же 94 году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают.

Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово.

Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться".

Детали: В обращении отмечается, что на кону сейчас – не только судьба Украины и мировой авторитет стран, на кону – будущее безопасности всего мира.