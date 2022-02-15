Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шольц: визнання ОРДЛО означатиме зупинку "мінського процесу"

"Європейська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 17:26
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві. 

"Якщо російський парламент справді прийняв те, про що йдеться - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться. Це було би політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.

Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Теми: ШольцМінські угодиОРДЛОРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Шольц
У Москві Шольц тиснутиме на Путіна "єдністю Заходу", якщо дійде до санкцій — ЗМІ
Канцлер Німеччини: Москва зрозуміла повідомлення про санкції
Більшість німців невдоволені роботою Шольца на посаді канцлера - опитування
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...