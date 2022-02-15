Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шольц: признание ОРДЛО будет означать остановку минского процесса

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 17:26
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Если российский парламент действительно принял то, о чем идет речь - это будет нарушением Минских договоренностей, и это будет означать, что процесс остановится. Это было бы политической катастрофой. Только если все мы будем уважать Минские договоренности и вернемся к ним, будет возможно движение вперед", – сказал он.

Путин ушел от четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Темы: ШольцМинские соглашенияОРДЛОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Шольц
В Москве Шольц будет давить на Путина "единством Запада", если дойдет до санкций — СМИ
Канцлер Германии: Москва поняла сообщение о санкциях
Большинство немцев недовольны работой Шольца в должности канцлера - опрос
Последние новости
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Все новости...