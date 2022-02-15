Шольц: признание ОРДЛО будет означать остановку минского процесса

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Если российский парламент действительно принял то, о чем идет речь - это будет нарушением Минских договоренностей, и это будет означать, что процесс остановится. Это было бы политической катастрофой. Только если все мы будем уважать Минские договоренности и вернемся к ним, будет возможно движение вперед", – сказал он.

Путин ушел от четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.