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Сайти банків та міністерства зазнали небувалої за потужністю кібератаки

Роман Романюк, Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 19:32
Сайти банків та міністерства зазнали небувалої за потужністю кібератаки
фото ілюстративне

Хакери атакували низку сайтів в Україні – два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в уряді та у правоохоронних органах

Деталі: Наразі достеменно відомо про атаку на банки "Приватбанк" та "Ощадбанк", а також на Міноборони та сайт Збройних сил.

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Зазначається, що атака відрізняється від нещодавньої, зараз відбувається потужна DDOS-атака.

Користувачі тим часом повідомляють, що у декого не працює інтернет-банкінг, інші – можуть авторизуватися, проте не можуть проводити операції.

У правоохоронних органах уточнили, що кібератака є потужною - почалася о 15:00.

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Також наголошується, що це дуже потужна атака - такої ще не було ніколи.

Upd. У Міноборони підтвердили хакерську атаку на сайт. "Приватбанк" та "Ощадбанк" повідомили, що відновили роботу, але очікують, що DDOS-атаки відновляться.

Держслужба спецзв’язку та захисту інформації підтвердила інформацію про потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України.

Відомство зафіксувало перебої в роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку", а також сайтів Міністерства оборони та Збройних сил.

Робоча група наразі вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Нагадаємо: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня і що атака може набувати різних форм.

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. 

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.

Теми: банкикібербезпекаМіноборонихакери
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