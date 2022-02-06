Радник Байдена: Росія може атакувати Україну в різних формах, може анексувати Донбас

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня і що атака може набувати різних форм.

Джерело: Салліван в ефірі низки американських ЗМІ у неділю, пише CNBC

Дослівно Салліван в інтерв'ю АВС: "Ми вважаємо, що є дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну".

Деталі: В інтерв'ю "Fox News Sunday" радник Білого дому сказав: "Будь-якого дня Росія може розпочати воєнні дії проти України, або це може статися через кілька тижнів, або натомість Росія може обрати дипломатичний шлях".

Форма атаки може набувати різних форм, сказав Салліван NBC.

За його словами, це може бути анексія українського Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

"Почасти причина, через яку ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, полягає не тільки в тому, щоб підготуватися до одного непередбачуваного випадку, але й у тому, щоб підготуватися до всіх непередбачуваних обставин і працювати з нашими союзниками та партнерами над тим, як виглядатиме відповідь у кожному з цих випадків", — сказав Салліван.

"Якщо вони (росіяни – ред.) вирішать піти шляхом ескалації, це буде коштувати Україні величезних людських жертв. Але ми вважаємо, що згодом це коштуватиме Володимиру Путіну реальних стратегічних втрат", – сказав він ABC.

Що передувало: Один з посадовців США сказав Reuters, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, він може впасти протягом кількох днів.

Водночас видання The Washington Post заявило, що отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.