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Сайты банков и министерства испытали небывалую по мощности кибератаку

Роман Романюк, Роман ПетренкоВторник, 15 февраля 2022, 19:32
Сайты банков и министерства испытали небывалую по мощности кибератаку
фото иллюстративное

Хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков и сайт Министерства обороны.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правительстве и правоохранительных органах

Детали: В настоящее время известно об атаке на банки "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также на Минобороны и сайт ВСУ.

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Отмечается, что атака отличается от недавней, сейчас происходит мощная DDOS-атака.

Пользователи тем временем сообщают, что у некоторых не работает интернет-банкинг, другие – могут авторизоваться, однако не могут проводить операции.

В правоохранительных органах уточнили, что кибератака очень мощная - началась в 15:00.

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Также отмечается, что это очень мощная атака – такой еще не было никогда.

Upd. В Минобороны подтвердили атаку хакера на сайт. "Приватбанк" и "Ощадбанк" сообщили, что возобновили работу, но ожидают, что DDOS-атаки возобновятся.

Госслужба спецсвязи и защиты информации подтвердила информацию о мощной DDOS-атаке на ряд информационных ресурсов Украины.

Ведомство зафиксировало перебои в работе "Приватбанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Рабочая группа в настоящее время принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.

Напомним: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой день и что атака может принимать разные формы.

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России.

Темы: банкикибербезопасностьМинобороныхакеры
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