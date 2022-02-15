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Керівництво Ради Європи виступило з заявою щодо ситуації довкола України

Вівторок, 15 лютого 2022, 19:04
Керівництво Ради Європи виступило з заявою щодо ситуації довкола України
тіні кокс, фото з фейсбуку

Керівництво Ради Європи оприлюднило заяву у зв’язку з напругою довкола України, у якій закликає зробити усе можливе для деескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Італії та голова Комітету міністрів РЄ Луїджі Ді Майо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловлюють надзвичайну стурбованість напругою довкола України.

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"Ми стривожені перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими країнами-членами. Ми підтверджуємо непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили вони. 

Керівництво Ради Європи закликає учасниць організації посилити зусилля, щоб відвернути подальше ускладнення ситуації. 

"Закликаємо до негайної деескалації риторики і дій та продовження діалогу. Цей діалог має грунтуватися на принципах, закладених у статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини, яку усі країни-члени РЄ зобов’язані поважати та виконувати", - підсумовують вони. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує зробити це. 

Також з’явилась інформація, що Росія нібито відводить частину своїх сил від кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність продовжувати діалог, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Теми: Європа
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