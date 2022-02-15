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Руководство Совета Европы выступило с заявлением по ситуации вокруг Украины

Вторник, 15 февраля 2022, 19:04
Руководство Совета Европы выступило с заявлением по ситуации вокруг Украины
тини кокс, фото с фейсбука

Руководство Совета Европы обнародовало заявление в связи с напряжением вокруг Украины, в котором призывает сделать все возможное для деэскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Италии и глава Комитета министров Совета Европы Луиджи Ди Майо, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выражают чрезвычайную обеспокоенность в связи с напряжением вокруг Украины.

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"Мы встревожены перспективой большого конфликта на нашем континенте между нашими странами-членами. Мы подтверждаем непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ", - заявили они.

Руководство Совета Европы призывает участниц организации усилить усилия, чтобы предотвратить дальнейшее усложнение ситуации.

"Призываем к немедленной деэскалации риторики и действий и продолжению диалога. Этот диалог должен основываться на принципах, заложенных в уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, которые все страны-члены СЕ обязаны уважать и выполнять", - подытоживают они.

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Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Темы: Европа
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