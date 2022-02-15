Президент США Джо Байден повторив попередження президенту РФ Владіміру Путіну про масштабні наслідки, з якими доведеться зіткнутися Росії у разі нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спеціальному зверненні щодо України 15 лютого.

"Вчора російська сторона публічно запропонувала продовжувати рухатись дипломатичним шляхом. Я погоджуюся - дипломатії треба дати всі шанси… США запропонували конкретні кроки задля безпеки у Європі. Ми пропонуємо нові заходи контролю за озброєнням, нові заходи прозорості, нові заходи стратегічної стабільності, які застосовуватимуться до обох сторін - і НАТО, і Росії… Але ми не готові жертвувати основоположними принципами. Країни мають право на суверенітет і повагу до територіальної цілісності, і мають право обирати свій курс і свої альянси", - наголосив Байден.

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Президент США зазначив, що бачить простір для дипломатії та деескалації, що було би в інтересах усіх сторін, і дипломатична робота спільно з союзниками продовжиться.

"Міноборони РФ сьогодні повідомило, що деякі військові частини залишають позиції поруч з Україною. Це була б гарна новина - але ми ще не перевірили цього… і є ознаки, що їхнє розташування залишається загрозливим", - зауважив Байден.

За його словами, зараз Росія зосередила поруч з українськими кордонами 150 000 військових, і вторгнення залишається "явно можливим". Байден у зв’язку з цим повторив заклик до громадян США про всяк випадок виїздити з України.

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Джо Байден наголосив також, що ані США, ані Україна не є загрозою для Росії.

"Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, і ми не маємо планів розміщувати їх там", - зазначив він, додавши, що так само Вашингтон не намагається дестабілізувати ситуацію у Росії і не вважає росіян ворогами.

Байден нагадав про союзництво США та колишніх республік СРСР у Другій світовій війні.

"То була війна з необхідності. Але якщо зараз Росія нападе на Україну - це буде війною за вибором, війною без причин і підстав", - наголосив він, додавши, що Захід готовий спільно й рішуче відреагувати.

"Це більше, ніж про Росію і Україну, це про захист того у що ми віримо - про майбутнє, яке ми хочемо для цього світу, про свободу і право країн обирати свою долю, право народів обирати своє майбутнє. Це про те, що країни не повинні силою змінювати кордони своїх сусідів", - наголосив Байден.

Джо Байден повторив попередження, що якщо Путін все ж піде на нову агресію, союзники готові застосувати потужний пакет санкцій, включно з обмеженням експорту, і це будуть заходи, до яких не вдалися після початку російської агресії проти України у 2014 році.

"Ці заходи готові до того, щоб бути застосованими негайно, щойно - і якщо - Росія на це піде. Це створить довгострокові наслідки, які підірвуть здатність Росії до економічної і стратегічної конкуренції. "Північний потік-2", якщо Роcія піде на подальше вторгнення в Україну, не буде запущений", - наголосив Байден.

Він зазначив, що США не збираються відправляти в Україну своїх військових, але вже надають підтримку в іншому вигляді для зміцнення її обороноздатності, зокрема зброєю, навчанням для військових та розвідданими.

Джо Байден запевнив, що США готові захищати кожного союзника у НАТО і що у разі нової російської агресії Штати готові ще більше посилювати східний фланг Альянсу.

Нагадаємо, також 15 лютого Держдума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує зробити це.

Також з’явилась інформація, що Росія нібито відводить частину своїх сил від кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність продовжувати діалог, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.