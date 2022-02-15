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Байден: Сейчас речь уже не об Украине и России

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 22:27
Байден: Сейчас речь уже не об Украине и России
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о масштабных последствиях, с которыми придется столкнуться России в случае новой агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в специальном обращении по Украине 15 февраля.

"Вчера российская сторона публично предложила продолжать двигаться по дипломатическому пути. Я соглашаюсь - дипломатии нужно дать все шансы… США предложили конкретные шаги для безопасности в Европе. Мы предлагаем новые меры контроля за вооружением, новые меры прозрачности, новые меры стратегической стабильности, которые будут применяться к обоим сторонам - и НАТО, и России... Но мы не готовы жертвовать основополагающими принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, и имеют право выбирать свой курс и свои альянсы", - подчеркнул Байден.

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Президент США отметил, что видит простор для дипломатии и деэскалации, что было бы в интересах всех сторон, и дипломатическая работа совместно с союзниками продолжится.

"Минобороны РФ сегодня сообщило, что некоторые воинские части оставляют позиции рядом с Украиной. Это была бы хорошая новость – но мы еще не проверили этого… и есть признаки, что их расположение остается угрожающим", - заметил Байден.

По его словам, сейчас Россия сосредоточила рядом с украинскими границами 150 000 военных, и вторжение остается "явно возможным". Байден в этой связи повторил призыв к гражданам США на всякий случай выезжать из Украины.

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Джо Байден подчеркнул также, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для России.

"Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, и у нас нет планов размещать их там", - отметил он, добавив, что так же Вашингтон не пытается дестабилизировать ситуацию в России и не считает россиян врагами.

Байден напомнил о союзничестве США и бывших республик СССР во Второй мировой войне.

"Это была война по необходимости. Но если сейчас Россия нападет на Украину - это будет войной по выбору, и без причин и оснований", - подчеркнул он, добавив, что Запад готов совместно и решительно отреагировать.

"Это больше, чем о России и Украине, это о защите того, во что мы верим - о будущем, которого мы хотим для этого мира, о свободе и праве стран выбирать свою судьбу, праве народов выбирать свое будущее. Это о том, что страны не должны силой изменять границы своих соседей", - подчеркнул Байден.

Джо Байден повторил предупреждение, что если Путин все же пойдет на новую агрессию, союзники готовы применить мощный пакет санкций, включая ограничение экспорта, и это будут меры, к которым не прибегли после начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

"Эти меры готовы к тому, чтобы быть примененными немедленно, как только - и если - Россия на это пойдет. Это создаст долгосрочные последствия, которые подорвут способность России к экономической и стратегической конкуренции. "Северный поток-2", если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину, не будет запущен", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что США не собираются отправлять в Украину своих военных, но оказывают ей значительную поддержку в другом виде, в частности, оружием, обучением для военных и разведанными.

Джо Байден заверил, что США готовы защищать каждого союзника в НАТО и что в случае новой российской агрессии Штаты готовы еще больше усилить восточный фланг Альянса.

Напомним, также 15 февраля Госдума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Также появилась информация, что Россия якобы отводит часть своих сил от границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Темы: БайденУкраинаРосcия
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