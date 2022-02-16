Ліга Чемпіонів: ПСЖ на останніх секундах здолав "Реал", "Манчестер Сіті" розгромив "Спортинг"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів французький ПСЖ мінімально переміг мадридський "Реал", в іншому матчі дня англійський "Манчестер Сіті" у Лісабоні легко розправився з місцевим "Спортингом".

Джерело: трансляція поєдинків 15 лютого

Деталі: Французький ПСЖ у грі з мадридським "Реалом" мав повну перевагу у грі та за моментами. Королівський клуб у стартові 45-ть хвилин лише одного разу пробив у бік воріт ПСЖ. Двічі рятував "Реал" Тібо Куртуа після ударів Кіліана Мбаппе та Нуну Мендеша, а ще одного разу Анхель Ді Марія пробив з метрів десяти вище воріт.

На початку другого тайму Куртуа знову витягує удар Мбаппе з метрів 12-ти, а Мессі пробив прямо в руки голкіперу "вершкових". На 62-й хвилині Мбаппе збивають у штрафному майданчику і рефері вказує на 11-ть метрів. З 11-ти метрів вдарив Мессі, і Куртуа і тут робить сейв. Рахунок і далі залишився 0:0.

У ПСЖ гарні шанси забити мали Мбаппе та Неймар, але їх удари не досягли цілі. На четвертій доданій хвилині до основного часу заслужену перемогу ПСЖ приніс Мбаппе ударом у кут воріт "Реала" - 1:0.

В свою чергу команда Пепа Гвардіоли розгромила португальців з рахунком 5:0.

Гра була зроблена ще в першому таймі, коли у ворота "Спортинга" залетіло чотири м'ячі. Рахунок було відкрито вже на дев'ятій хвилині після удару Ріяда Мареза - 0:1. На 17-й хвилині після потужного удару під поперечку воріт від Бернарду Сілви рахунок стає 2:0. Третій гол у ворота господарів поля залетів після удару Філіпа Фодена - 3:0.

На 44-й хвилині пробив Бернарду Сілва і рикошет від гравця "Спортинга" - 4:0. На старті другого тайму Сілва забиває третій гол, але він був скасований після перегляду ВАР та фіксації положення поза грою.

На 58-й хвилині "Сіті" забиває свій п'ятий і останній м'яч в цій грі. Цього разу відзначився Рахім Стерлінг, пробивши класним ударом із-за меж карного майданчика - 5:0. На 62-й хвилині гри у складі "Манчестера" на заміну вийшов українець Олександр Зінченко, який замінив Джона Стоунза та одного разу навіть вдарив по воротах.