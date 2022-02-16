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Лига Чемпионов: ПСЖ на последних секундах одолел "Реал", "Манчестер Сити" разгромил "Спортинг"

"Украинская правда"Среда, 16 февраля 2022, 00:02
фото из Твиттера ПСЖ

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов французский ПСЖ минимально победил мадридский "Реал", во втором матче дня английский "Манчестер Сити" в Лиссабоне легко расправился с местным "Спортингом".

Источник: трансляция поединков 15 февраля

 

Детали: Французский ПСЖ в игре с мадридским "Реалом" имел полное преимущество в игре и по моментам. Королевский клуб в стартовые 45 минут лишь единожды пробил в сторону ворот ПСЖ. Дважды спасал "Реал" Тибо Куртуа после ударов Килиана Мбаппе и Нуну Мендеша, а еще раз Анхель Ди Мария пробил с метров десяти выше ворот.

В начале второго тайма Куртуа снова вытягивает удар Мбаппе метров с 12-ти, а Месси пробил прямо в руки голкиперу "сливочных". На 62-й минуте Мбаппе сбивают в штрафной и рефери указывает на 11 метров. Пенальти пробил Месси, но Куртуа и здесь совершает сейв. Счет и дальше остался 0:0.

У ПСЖ хорошие шансы забить имели Мбаппе и Неймар, но их удары не достигли цели. На четвертой добавленной минуте к основному времени заслуженную победу ПСЖ принес Мбаппе ударом в угол ворот "Реала" – 1:0.

В свою очередь, команда Пепа Гвардиолы разгромила португальцев со счетом 5:0.

Игра была сделана еще в первом тайме, когда в ворота "Спортинга" залетело четыре мяча. Счет был открыт уже на девятой минуте после удара Рияда Мареза – 0:1. На 17-й минуте после мощного удара под поперечину ворот от Бернарда Силвы счет становится 2:0. Третий гол в ворота хозяев поля залетел после удара Филипа Фодена – 3:0.

На 44-й минуте пробил Бернарду Силву и рикошет от игрока "Спортинга" - 4:0. На старте второго тайма Силва забивает третий гол, но он был отменен после просмотра ВАР и фиксации положения вне игры.

На 58-й минуте "Сити" забивает свой пятый и последний мяч в этой игре. На этот раз отличился Рахим Стерлинг, пробив классным ударом из-за пределов штрафной - 5:0. На 62-й минуте игры в составе "Манчестера" на замену вышел украинец Александр Зинченко, заменивший Джона Стоунза и однажды даже ударивший по воротам.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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