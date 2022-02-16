Україна – 10-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

14 лютого у світі діагностували 1 906 152 нових випадки захворювання на коронавірус. Україна знаходиться на 10 позиції за добовою смертністю від Covid.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Франції.

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Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 177 тисяч, у Росії – понад 166 тисяч і у Франції – понад 142 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і США. Україна – на 17 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 202), Бразилії (909), Росії (704). Україна (305 смертей) в цьому списку на 10 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 10 074 особи.

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В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Франція, Італія. Україна – 6-а в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 338 803 883 особи. Наразі нараховується понад 71 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 856 775 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Перші ознаки стабілізації епідемічної ситуації спостерігаються в Україні на тиждень раніше ніж це показували прогнози МОЗ.