Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна – 10-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 05:38
Україна – 10-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу
фото: Ельдар Сарахман, УП

14 лютого у світі діагностували 1 906 152 нових випадки захворювання на коронавірус. Україна знаходиться на 10 позиції за добовою смертністю від Covid.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії, Франції.

Реклама:

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 177 тисяч, у Росії – понад 166 тисяч і у Франції – понад 142 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і США. Україна – на 17 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (2 202), Бразилії (909), Росії (704). Україна (305 смертей) в цьому списку на 10 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 10 074 особи.

ВІДЕО ДНЯ
 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Франція, Італія. Україна – 6-а в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 338 803 883 особи. Наразі нараховується понад 71 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 856 775 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Перші ознаки стабілізації епідемічної ситуації спостерігаються в Україні на тиждень раніше ніж це показували прогнози МОЗ. 

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: