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Украина – 10-я в мире по суточной смертности от коронавируса

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 06:38
фото: Эльдар Сарахман, УП

14 февраля в мире диагностировали 1 906 152 новых случая заболевания коронавирусом. Украина находится на 10-й позиции по суточной смертности от Covid.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, России, Франции.

В частности, в Германии зафиксировали более 177 тысяч, в России – более 166 тысяч и во Франции – более 142 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и США. Украина – на 17 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 202), Бразилии (909), России (704). Украина (305 смертей) в этом списке на 10-й позиции. Всего в мире за сутки от недуга умерло 10 074 человека.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Франция, Италия. Украина – 6-я в этом списке.

За все время пандемии излечились от болезни 338 803 883 человека. В настоящее время насчитывается более 71 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 856 775 смертей от COVID-19.

Напомним: Первые признаки стабилизации эпидемической ситуации наблюдаются в Украине на неделю раньше, чем это показывали прогнозы МОЗ.

Темы: коронавирус


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