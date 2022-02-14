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Ситуація з Covid почала стабілізуватися раніше за прогнози – МОЗ

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:07
Ситуація з Covid почала стабілізуватися раніше за прогнози – МОЗ
Віктор Ляшко, фото МОЗ

Перші ознаки стабілізації епідемічної ситуації спостерігаються в Україні на тиждень раніше ніж це показували прогнози МОЗ. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 14 лютого

Пряма мова: "Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків Covid-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад.  

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За минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7600 випадків менше порівняно з попереднім тижнем. До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. 

Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози". 

Деталі: Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території 9 регіонів – і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях

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При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

У Києві ж, навпаки, за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків (+51%). 

Лідер приросту нових випадків минулого тижня Запорізька область на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+50% проти 109%).

 
Динаміка нових та летальних випадків Covid в Україні
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У закладах охорони здоров’я перебуває 30 тисяч хворих на Covid-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% ковідних ліжок з киснем.

Дітьми в лікарнях зайнято 2 293 ліжок, що на 8% менше порівняно з попереднім тижнем.

Ляшко зазначив, що Україна знаходиться на 43 місці із 54 країн серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків Covid-19 на 100 тисяч  населення.

Міністр також озвучив попередню оцінку: летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі порівняно з "Дельта"-хвилею та вдвічі порівняно з середнім значенням у 2020 році.

Передісторія: 

  • У другій половині січня в Україні розпочалася нова хвиля коронавірусної хвороби зі спалаху на заході країни. 
  • У МОЗ спершу очікували, що пік хвилі припаде на лютий, а спадатиме вона до квітня, а потім прогнозували спад поширення коронавірусу вже у березні.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяЛяшко Віктор
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