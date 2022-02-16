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Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у бік Катеринівки

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 06:14
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у бік Катеринівки
фото: штаб ООС

Упродовж доби 15 лютого російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

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В напрямку Лобачевого здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхового російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської застосували міномети калібру 82 мм.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку гібридних військ РФ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає", – повідомляють у штабі.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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