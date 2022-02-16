Оккупанты открыли огонь из ПТРК в сторону Екатериновки
За сутки 15 февраля российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Детали: В сторону Екатериновки оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Лобачевого произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Орехового российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Станицы Луганской применили минометы калибра 82 мм.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны гибридных войск РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
По окрестностям Станицы Луганской русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщают в штабе.