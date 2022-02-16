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Оккупанты открыли огонь из ПТРК в сторону Екатериновки

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 06:14
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в сторону Екатериновки
фото: штаб ООС

За сутки 15 февраля российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: В сторону Екатериновки оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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В направлении Лобачевого произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Орехового российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Станицы Луганской применили минометы калибра 82 мм.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны гибридных войск РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

По окрестностям Станицы Луганской русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщают в штабе.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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