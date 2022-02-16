Covid в Україні: 31 513 випадків, Київ – абсолютний "лідер" 

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: У лікарні потрапили 3 640 хворих, одужали 27 684 особи.

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Серед 31,5 тисячі нових хворих – 2 872 дитини й 992 медпрацівники.

У столиці Київ найбільше нових випадків хвороби (4378) і найбільше летальних (29).

Друга за кількістю нових випадків Одеська область (2847), а за кількістю смертей – Львівська область (28).

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За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердився 4 603 930 разів, зафіксовано 3 839 314 одужань. Померли від ускладнень 103 565 людей.

В Україні щеплено проти коронавірусу 15 613 185 людей: першу дозу вакцини отримали 15 613 183 людини, дві дози – 15 014 883 людини, три дози – 599 058 людей.

Нагадаємо: Минулої доби Україна була на 10 позиції за добовою смертністю від Covid.