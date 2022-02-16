Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Covid в Україні: 31 513 випадків, Київ – абсолютний "лідер" 

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 07:26
Covid в Україні: 31 513 випадків, Київ – абсолютний лідер 
Фото Олени Рощіної, УП

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби і 310 смертей від Covid-19. 

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: У лікарні потрапили 3 640 хворих, одужали 27 684 особи.

Реклама:

Серед 31,5 тисячі нових хворих – 2 872 дитини й 992 медпрацівники. 

У столиці Київ найбільше нових випадків хвороби (4378) і найбільше летальних (29).

Друга за кількістю нових випадків Одеська область (2847), а за кількістю смертей – Львівська область (28).

ВІДЕО ДНЯ
 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердився 4 603 930 разів, зафіксовано 3 839 314 одужань. Померли від ускладнень 103 565 людей. 

В Україні щеплено проти коронавірусу 15 613 185 людей: першу дозу вакцини отримали 15 613 183 людини, дві дози – 15 014 883 людини, три дози – 599 058 людей. 

Нагадаємо: Минулої доби Україна була на 10 позиції за добовою смертністю від Covid.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Covid-2019
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
Вчені з'ясували, яка поширена звичка збільшує ризик заразитися COVID-19
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: