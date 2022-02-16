Covid в Украине: 31 513 случаев, Киев – абсолютный "лидер"

За сутки 15 февраля в Украине зафиксировали 31 513 случаев коронавирусной болезни и 310 смертей от Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: В больницы попали 3 640 больных, выздоровели 27 684 человека.

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Среди 31,5 тысячи новых больных – 2 872 ребенка и 992 медработника.

В столице Киев больше всего случаев болезни (4378) и больше всего летальных (29).

Вторая по количеству новых случаев – Одесская область (2847), а по количеству смертей – Львовская область (28).

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За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердился 4 603 930 раз, зафиксировано 3 839 314 выздоровлений. Умерли от осложнений 103 565 человек.

В Украине привито против коронавируса 15 613 185 человек: первую дозу вакцины получили 15 613 183 человека, две дозы – 15 014 883 человека, три дозы – 599 058 человек.

Напомним: В минувшие сутки Украина была на 10-й позиции по суточной смертности от Covid.