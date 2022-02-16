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У Сенаті США пропонують вже накласти санкції на Росію

Середа, 16 лютого 2022, 08:45

Група сенаторів-республіканців внесла до Конгресу США законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі.

Про це йдеться у заяві на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин, пише "Європейська правда".

Зазначається, що сенатор Джим Ріш очолив більшість своїх колег-республіканців у впровадженні законопроєкту, щоб забезпечити важливу підтримку, необхідну Україні для захисту та стримування Росії агресії вже сьогодні, "покладаючи реальні витрати на Кремль за його поточну і потенційну майбутню агресію проти України".

"Хоча "військового" вторгнення ще не відбулося, є інші способи, якими Росія може атакувати Україну, які були б виснажливими для українців та європейської безпеки в цілому", – сказав Ріш.

Документ, зокрема, вимагає негайно припинити будівництво проєкту "Північний потік-2" і передбачає санкції щодо цього проєкту у разі вторгнення Росії. Також пропонуються санкції проти великих банків, а також оточення президента РФ.

Законопроєкт передбачає $500 мільйонів для іноземного військового фінансування (FMF) для України, включаючи $250 мільйонів на надзвичайну допомогу, зі $100 мільйонами на невідкладну летальну зброю.

Створює новий український "Фонд опору", щоб допомогти Україні протистояти спробам окупувати або підпорядкувати будь-яку нову територію Росією, одночасно надсилаючи Путіну чітке повідомлення, що його військові заплатять ціну за просування на суверенну українську територію.

Документ також передбачає створення нового органу ленд-лізу для України і прискорює розгляд у Конгресі питань щодо продажу зброї та допомоги Україні в безпековому секторі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повторив попередження президенту РФ Владіміру Путіну про масштабні наслідки, з якими доведеться зіткнутися Росії у разі нової агресії проти України.

Теми: санкціїРосіяСШАвійна
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