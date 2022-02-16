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В Сенате США предлагают уже наложить санкции на Россию

Среда, 16 февраля 2022, 07:45

Группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Комитета Сената США по международным отношениям, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что сенатор Джим Риш возглавил большинство своих коллег-республиканцев во внедрении законопроекта, чтобы обеспечить важную поддержку, необходимую Украине для защиты и сдерживания России агрессии уже сегодня, "возлагая реальные издержки на Кремль за его текущую и потенциальную будущую агрессию против Украины".

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"Хотя "военное" вторжение еще не произошло, есть другие способы, которыми Россия может атаковать Украину, и которые были бы изнурительными для украинцев и европейской безопасности в целом", – сказал Риш.

Документ, в частности, требует немедленного прекращения строительства проекта "Северный поток-2" и предусматривает санкции в отношении этого проекта в случае вторжения России. Также предлагаются санкции против крупных банков, а также окружения президента РФ.

Законопроект предусматривает $500 миллионов для иностранного военного финансирования (FMF) для Украины, включая $250 миллионов на чрезвычайную помощь, со $100 миллионами на неотложное летальное оружие.

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Создает новый "Фонд сопротивления", чтобы помочь Украине противостоять попыткам оккупировать или подчинить любую новую территорию Россией, одновременно отправляя Путину четкое сообщение, что его военные заплатят цену за продвижение на суверенную украинскую территорию.

Документ также предусматривает создание нового органа ленд-лиза для Украины и ускоряет рассмотрение в Конгрессе вопросов продажи оружия и помощи Украине в секторе безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о масштабных последствиях, с которыми придется столкнуться России в случае новой агрессии против Украины.

Темы: санкцииРосcияСШАвойна
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