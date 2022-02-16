Президентка Словаччини: Дії Держдуми Росії підривають мир

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Володимира Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Територіальна цілісність України, в тому числі на Донбасі, – не те, що має диктувати російський парламент. Вирішувати можуть лише українці, а ми – підтримувати. Не можна говорити про мир, але робити кроки, які його підривають", – написала Чапутова.

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В Євросоюзі раніше закликали Росію утриматися від визнання окупованих територій і виконувати свої зобов’язання та сумлінно брати участь у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

ВІДЕО ДНЯ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі Мінських домовленостей.

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.