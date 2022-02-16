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Держдеп США: Путін може лишати війська навколо України для залякування

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 10:01
Снайпер, фото Міноборони РФ

Президент Росії Володимир Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".

"Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю", - сказала Шерман.

Слід зазначити, що версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні триває майже чотири місяці; за версією України, значна частина з них лишається там з квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців.

"Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу.  Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається", - додала Шерман.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче побачити докази відведення російських військ і лише тоді можна буде говорити про деескалацію.

У Міноборони РФ у вівторок заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Теми: СШАРосіявійна
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