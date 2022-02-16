Держдеп США: Путін може лишати війська навколо України для залякування

Президент Росії Володимир Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".

"Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю", - сказала Шерман.

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Слід зазначити, що версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні триває майже чотири місяці; за версією України, значна частина з них лишається там з квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців.

"Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається", - додала Шерман.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність до продовження діалогу, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче побачити докази відведення російських військ і лише тоді можна буде говорити про деескалацію.

У Міноборони РФ у вівторок заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.