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Госдеп США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 09:01
Госдеп США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения
Снайпер, фото Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для выдвижения требований.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", - сказала Шерман.

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Следует отметить, что по версии США активное скопление войск РФ на границе длится почти четыре месяца; по версии Украины, значительная часть из них остается там с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

"Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен – с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан – с Ермаком. Мы будем и в дальнейшем обмениваться также разведывательными и данным, чтобы понять, что там происходит", - добавила Шерман.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.

Темы: СШАРосcиявойна
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