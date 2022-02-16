Госдеп США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения

Президент России Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для выдвижения требований.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", - сказала Шерман.

Следует отметить, что по версии США активное скопление войск РФ на границе длится почти четыре месяца; по версии Украины, значительная часть из них остается там с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

"Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен – с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан – с Ермаком. Мы будем и в дальнейшем обмениваться также разведывательными и данным, чтобы понять, что там происходит", - добавила Шерман.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.